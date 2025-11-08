◇ラグビー「リポビタンＤツアー２０２５」アイルランド４１―１０日本（８日、ダブリン）世界ランク１３位の日本代表は、同３位のアイルランドに１０―４１で大敗した。２０１９年Ｗ杯日本大会１次リーグでの金星再現に挑んだが、敵地で完敗した。先制はアイルランド。前半６分、ＳＯクローリーがＰＧを決めて３―０。日本は１７分、ＣＴＢローレンス（相模原）がイエローカードの一時退場となり、数的不利の同２０