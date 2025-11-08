◇ラグビーリポビタンDツアー2025日本10―41アイルランド（2025年11月8日ダブリン）世界ランキング13位の日本は同3位のアイルランドに10―41（前半10―17）で敗れた。通算対戦成績は日本の1勝12敗。これで今秋のテストマッチは3連敗となった。15日には英カーディフで同12位のウェールズと対戦する。今秋の日本代表は、10月25日に国立競技場で行われた初戦のオーストラリア戦で15―19と大接戦を演じた。勢い勇んで欧州遠