元日向坂46で女優の渡邉美穂（25）が8日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカにロングブーツの秋コーデを披露した。渡邉はプリン、紅葉、バッグの絵文字を記しつつ、黒のミニスカートにロングブーツの秋コーデで黒縁メガネをかけたショットを投稿した。この投稿にフォロワーからは「また美人になっていくやん」「思わず見惚れてしまう」「おっ…おっふ」「秋コーデ素敵、可愛い！」「天より舞い降りた女神」「造形美って