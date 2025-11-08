◇イングランド2部ブラックバーン1―2ダービー（2025年11月8日英国・ブラックバーン）ブラックバーンのFW大橋祐紀（29）が今季初の2戦連発弾を決めた。ホームのダービー戦に先発すると、0―2の後半21分に自ら得たPKをほぼ中央に力強く蹴り込んだ。前節4日のブリストルC戦に続く今季4点目を決めて1点差に詰め寄ったが、チームは反撃も及ばずに1―2で敗れ、連勝が3で止まって4試合ぶりの黒星を喫した。大橋はフル出場