きょう午後、山形県のJR新庄駅構内にクマが侵入し、箱わなで捕獲されましたが、山形新幹線に区間運休が発生するなど影響が出ました。「新庄駅構内にてクマの出没のため、新庄から山形間で運休となっております」きょう午後2時すぎ、JR新庄駅構内にクマ1頭が入り込み、車庫内に居座りました。この影響で、上りの山形新幹線1本が新庄駅と山形駅の間で区間運休し、130人に影響が出ました。警察によりますと、クマは体長50センチほどの