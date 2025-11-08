蓄膿症は、鼻の穴から繋がる副鼻腔に炎症ができる病気です。鼻の病気としてよく聞く病気ですが、実際にどんな病気なのかご存知の方は少ないかもしれません。 実は、蓄膿症には慢性副鼻腔炎という正式な病名があります。これは耳鼻咽喉科で治療する必要がある病気です。 では蓄膿症とはどんな病気なのでしょうか？治療の際に気をつけるポイントや予防についてもご紹介します。 ※この記事はメディカルドックにて『「蓄膿症」の初