11月8日(土)に行われたLUNA SEA主催の最狂ロックフェス＜LUNATIC FEST. 2025＞初日の最後にサプライズ登場した真矢（Dr）から、今年12月23日(火)に有明アリーナにて＜LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-＞が開催されることが告げられた。以下、真矢MCより。◆◆◆みんな、今日は本当にありがとう。こうしてステージに立っていられるのも、みなさんの祈りやたくさんの愛のおかげです。もともとは3ヶ月