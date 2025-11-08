７人組「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＲＹＯＫＩこと三山凌輝がグループを脱退することが分かった。三山は４月に交際していたユーチューバーのＲちゃんこと大野茜里とのトラブルが報じられていた。三山の所属事務所は彼がＲちゃんからプレゼントを受け取っていた事実は認めつつも、法令違反はなかったと主張するものの、ＢＥ：ＦＩＲＳＴでの活動休止を発表した。８月には女優の趣里と結婚し、９月に第一子が誕生た。グループとして