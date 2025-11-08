11月29日に日本テレビ系にて放送される『日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」』の第1弾出演アーティストが発表。Ado、Mrs. GREEN APPLE、Creepy Nuts、Perfume、SixTONES、ポルノグラフィティらが出演する。【写真】今年を彩った面々が早くも決定！『ベストアーティスト2025』第1弾出演アーティストをイッキ見2001年に放送を開始し、今回で記念すべき25回目の放送となる日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト202