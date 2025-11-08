７日、輸入博の河南省エリアで実演されている開封の刺繍（ししゅう）技法「汴繍」。（上海＝新華社記者／張建松）【新華社上海11月8日】上海で開催中の第8回中国国際輸入博覧会は、世界的な経済・貿易イベントであるとともに、中国の無形文化遺産を発信する重要な機会でもある。各地の多彩な技法が展示や双方向体験、科学技術との融合などを通じて紹介され、現代に息づく伝統文化に注目が集まっている。７日、輸入博の陝西