フィギュアスケート・グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（８日・大阪東和薬品ラクタブドーム）――男子は、ショートプログラム（ＳＰ）首位の鍵山優真（オリエンタルバイオ）がフリーは２位で、合計２８７・２４点で大会３連覇を果たした。ＳＰ２位の佐藤駿（エームサービス）がフリー１位で、合計２８５・７１点の２位となり、ファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた。女子はＳＰ首位の坂本花織（シスメック