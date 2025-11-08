timeleszの松島聡と俳優・白洲迅がW主演するテレビ朝日系オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』（毎週土曜後11：00）のスピンオフドラマ『阿久津の夢と俺レシピ』がTELASA にて8日（後11：30）から配信スタートした。主演は本編にも登場する阿久津竜也役の猪俣周杜（timelesz）で、本編では描ききれなかった阿久津のキャラや知られざる過去、心に秘めた思いなどを描く。【番組カット】金髪で愛くるしい表情…！手を差し出