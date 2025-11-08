北京フォーラムの会場。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月8日】中国北京市で7日、第22回北京フォーラムが3日間の日程で開幕した。36カ国・地域の来賓や学者約400人が「デジタル・スマート時代と文明の共生」をテーマに熱のこもった議論を展開し、デジタル化・スマート化技術をいかにしてグローバルガバナンスや持続可能な発展に貢献させ、文明の調和と共同の繁栄を促進するかを話し合った。中国科学院院士（アカデミー会員