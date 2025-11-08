三重県を訪問中の天皇皇后両陛下は、鳥羽水族館を視察されました。両陛下は8日午後、鳥羽水族館を訪れ、国内で唯一飼育しているというラッコの水槽をご覧になりました。ガラスに貼り付けられた餌の「イカ」を取るためラッコがダイナミックにジャンプをすると、両陛下は拍手をして喜ばれました。陛下は「ラッコは目がいいんですか」、皇后さまは「ジャンプするときは後ろ足で？」などと質問し、ラッコが手を振ると笑顔で手を振り返