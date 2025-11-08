ボートレース宮島のＧ?「マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯宮島プリンセスカップ」は８日、予選最終日となる４日目が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決まった。深尾巴恵（３３＝静岡）は４日目８Ｒでインからしっかり逃げ切って今節３勝目をマーク。予選を３位でクリアし、準優１０Ｒの１号艇を手に入れた。「スタートする足はいつもより届いているし、足はいいと思う。ただ１Ｍは良かったのに道中は慎重に回り過ぎて乗り