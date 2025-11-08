フィギュアスケート女子で北京五輪銅メダルの坂本花織（シスメックス）は、指導を仰ぐ中野園子コーチに?タジタジ?だった。グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）の女子フリーでは、ほぼノーミスの演技で１５０・１３点をマーク。今季世界最高の合計２２７・１８点で２連覇を果たし、上位６選手が争うファイナル（１２月、愛知・ＩＧアリーナ）進出を決めた。演技後には「地元