7人組ダンスボーカルグループBE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）がグループを脱退することが8日、わかった。4月に週刊文春で婚約破棄トラブルなどが報じられており、「BE:FIRST」をプロデュースする日高光啓ことSKY−HIが4月30日、謝罪。6月25日には公式Xで「7月5日（土）のWorld Tourシンガポール公演をもちまして、RYOKIはBE:FIRSTとしての活動を一時休止いたします」と、発表された。一方で、三山は女優の趣里と8月29日に結婚と