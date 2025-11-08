11月29日（土）第一部 ひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）・第二部 よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「ベストアーティスト2025」。今年のテーマは「音楽の旅〜Music journey〜」。総勢40組を超えるアーティストの豪華生ライブに、見どころ満載の豪華企画も！本日は、第一弾出演アーティスト情報を解禁！＜出演アーティスト情報 第一弾＞Ado、Aぇ! group、m-flo、Creepy Nuts、SUPER EIGHT、SixTONES、Perfume、Hey!