仕様駆動型開発（Specification-Driven Development）の代表的なツールとしてAmazon Web ServicesのKiroがありますが、国産仕様駆動型開発ツール「cc-sdd」を利用することでKiroと同じ開発ロジックを日本語で実装できます。本記事では「cc-sdd」の導入方法と基本的な使い方について解説します。gotalab/cc-sdd: Spec-driven development (SDD) for your team's workflow. Kiro style commands that enforce structured requirement