取材に応じる橋口亜希子さん保護者が子どもを道連れにして自殺を図る無理心中。国は児童虐待と位置付け、2004年からの約20年で計652人が犠牲になった。原因は育児不安や経済的困窮など。かつてわが子に手をかけようとした橋口亜希子さんは「居場所を失い孤立していた。社会が追い詰めている部分もあると気付いてほしい」と訴える。抱っこじゃないと寝ない、離乳食を食べない。保育士から「ちゃんと叱ってください」といさめら