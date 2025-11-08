NMB48が8日、大阪市のオリックス劇場で「NMB48 15th Anniversary LIVE」を開催した。2010年10月に始動。15年を迎え、「Memories with you」「Thank you for your love」の昼夜2公演を開催。昼公演では11期研究生11人がお披露目された。夜公演では、メンバーによる15年の振り返りの後、キャプテンの塩月希依音が「これからも皆さんと過ごす一瞬一瞬を大切にしていきたいです」とあいさつ。この日、初披露となった最新シングル「青春