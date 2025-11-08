クリスタル・パレスが日本時間8日、鎌田大地が2カ月連続でチームが選ぶ月間最優秀選手に選出されたことを発表した。鎌田はチームの中盤で攻守の要として活躍。10月末に行われたリヴァプールとのアウェイ戦では2得点の起点となり、3-0の勝利に貢献した。アンフィールドで3点差をつけて勝利したのはクラブ史上初の快挙だった。またECLのディナモ・キエフ戦（2―0）でも勝利に貢献。さらに10月に行われたプレミアリーグのエバートン、