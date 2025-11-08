プレミアリーグ第11節のリヴァプール戦を前にマンチェスター・シティのアーリング・ハーランドは今シーズンの好調さについて言及した。英『Daily Mail』が報じている。ハーランドは現在プレミアリーグ10試合で13ゴール、公式戦全体では14試合で18ゴールという圧倒的な数字を残しており、今シーズンのシティのゴールのほとんどを記録している。まさに止められない怪物FWとして猛威を振るっているハーランドだが、ここまでの自分のパ