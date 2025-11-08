日本代表の田中碧が所属するプレミアリーグのリーズ。昨季は2部のチャンピオンシップで優勝しており、22-23シーズン以来となるトップリーグ復帰となった。そんなリーズを指揮するのは、ドイツ人監督のダニエル・ファルケ。ボルシアMG時代は日本代表の板倉滉を指導している。『Team Talk』によると、現在リーグ戦10試合を終えて16位と苦戦しているリーズは密かにファルケ監督の後任となれる新指揮官を探しており、元リヴァプールの