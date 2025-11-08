プレミアリーグ第11節でサンダーランドと対戦する首位アーセナル。今季はいよいよ優勝への期待が高く、今のところチームは好調を維持できている。そんななかミケル・アルテタ監督は試合前の記者会見で、選手や戦術の分析にAI（人工知能）を活用していることを認めた。「正しい方法で正しい質問をすれば、これは非常に強力なツールだ。すでに多くの事柄やプロセスに対して使用されており、チームのためだけでなく組織のためにも役立