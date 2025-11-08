11月29日に生放送される音楽番組『ベストアーティスト2025』（日本テレビ系）の、出演アーティスト第1弾が公開された。 （関連：YONA YONA WEEKENDERS、新体制初ツアーで描いた最高の夜形を変えても鳴り続けるグッドミュージック） 今回発表されたのは、Ado、Aぇ! group、m-flo、Creepy Nuts、SUPER EIGHT、SixTONES、Perfume、Hey! Say! JUMP、ポルノグラフィティ、Mrs. GREEN APPLEの10組。Perf