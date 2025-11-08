◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た坂本花織（シスメックス）が１５０・１３点、今季世界最高の合計２２７・１８点で４度目の優勝を決めた。「最後のＮＨＫ杯」で大会２連覇を達成し、ＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた。坂本を指導する中野園子コーチは「まずまずは良かったけ