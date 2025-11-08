◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子第３節第１日サントリー３―１名古屋（８日、愛知・エントリオ）昨季王者サントリーは敵地で名古屋をセットカウント３（２３―２５、２５―１７、２５―２２、２５―２２）１で下し、今季４勝目（１敗）を飾り、大阪Ｂに次ぐ２位につけた。今季主将の高橋藍がサーブ２、ブロック２得点を含むチーム２位の１６得点でけん引。２１８センチの得点源・ムセルスキーが両チーム最多２５得