ノア８日の後楽園ホール大会でシングルトーナメント戦「ノアジュニアＧＰ２０２５」が開幕し、１回戦でＧＨＣジュニアヘビー級王者の高橋ヒロム（３５）がＧＨＣジュニアヘビー級タッグ王者の小田嶋大樹（２４）に勝利した。７月の後楽園大会からノアジュニア戦線に参入したヒロムは、９月の後楽園大会でＹＯ―ＨＥＹを破りベルトを奪取。その後もＥｉｔａ、宮脇純太に勝利し、方舟マットを侵略中だ。この日は?ノアの未来?小田