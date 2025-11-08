東京女子プロレスは８日、東京・神保町のＢｏｏｋＨｏｕｓｅＣａｆｅ「こどもの本専門店＆カフェ」で、世界初となる「絵本読み聞かせプロレス」を開催。その際にドジャース・大谷翔平投手（３１）の絵本がアイアンマンヘビー級メタル王座を戴冠する珍事が起きた。珍事が起きたのは、大会開始前だった。ヒマを持て余した同王者の辰巳リカが、控え室にあった絵本「野球しようぜ！大谷翔平ものがたり２０２５スペシャル版」