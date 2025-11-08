Image:Amazon.co.jp この記事は2025年5月17日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。仕事中、ちょっと一息。温かいコーヒーで眠気を吹き飛ばしたかったのに、淹れておいたコーヒーがいつの間にかぬるくなっていて、やる気をなくしちゃったことってありませんか？マーナの「ダブルウォールカラフェ」は