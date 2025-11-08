老後の貯金がまったくできず、収入を増やすこともできず困っています年金をもらっている家計のお金の悩みに社会保険労務士が回答します。今回は、パートで働く66歳の女性からの相談です。仕事中にケガをしてしまい、パート収入がゼロになってしまったとのこと。貯金はなく、夫は持病で働けず、生活保護の申請も断られてしまったといいます。社会保険労務士の拝野洋子さんが回答します。▼相談者あやさん女性／パート・アルバイト／