クラブ史上初のJ３を戦う栃木シティが、首位の座を奪還した。J３第34節時点で、首位に立つのは勝点69のヴァンラーレ八戸。勝点１差で栃木Cが２位につける。迎えた11月８日の第35節で、栃木Cはホームでカマタマーレ讃岐と対戦し、３−１の逆転勝利。一方、八戸は敵地で奈良クラブと相まみえ、１−１で引き分けた。 この結果、トップ２の順位が入れ替わる。勝点を71に伸ばした栃木Cが同70の八戸をかわして21節以来となる