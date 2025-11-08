◇フィギュアスケート・GPシリーズ第4戦NHK杯最終日（2025年11月8日大阪・東和薬品ラクタブドーム）女子では前世界女王の坂本花織（25＝シスメックス）がフリー150・13点、合計227・18点ともに今季世界最高の得点をたたき出し、4度目の優勝を飾った。日本女子では浅田真央にならぶ歴代2位タイ。12月のファイナル（名古屋）進出も決まった。表彰式後には、中野園子コーチ（73）が取材に応じ「もっとできる」と辛口評価。「