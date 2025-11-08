TBSラジオ『マイナビ Laughter Night』の第11回チャンピオンライブが8日、都内で行われ、おおぞらモード(もりスみか、長山アカリップ)が優勝した。おおぞらモード(もりスみか、長山アカリップ)○山里亮太が「『国宝』を観たあとの拍手みたい」と表現――優勝おめでとうございます!もり:本当に面白い11組がそろっていて、誰が優勝しても文句なしの中で、自分たちが優勝するなんて信じられなくて。まだドッキリだと思ってます。長山: