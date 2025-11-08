女優、モデル、コスプレイヤーとマルチに活躍する桃月なしこが、３０歳の誕生日を迎え、祝福の声が寄せられている。桃月は８日までに自身のインスタグラムを更新。「３０歳になりましたあああああああああ！」と題して書き出し、「べびなしこと２０代ラスト自撮り」とつづり、幼少期の頃と２０代ラストの自身のショットをアップした。この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「これからも推します！」「幸多