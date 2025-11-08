「どうせまたやる」――そう思われても仕方ないほど、何度も不倫を繰り返してきた男性。けれど、そんな男性でも“本気で変わる瞬間”は確かにあるんです。そこで今回は、裏切りを重ねた男が初めて心から「自分を変えよう」と決意した瞬間を紹介します。大切な人を“本当に失った”とき「もう戻れない」と悟った瞬間、人は初めて心から泣きます。妻の沈黙、子どもの拒絶、職場での信頼喪失--。それまで何度も許されてきた彼も、現実