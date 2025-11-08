言葉に派手さはなくても、ちゃんとあなたを尊重してくれるし、誠実の対応してくれる。男性の本気度は会話中に表れるものです。そこで今回は、そんな男性の「本命サイン」について解説します。自慢しないのは「あなたに認められたい」から男性は本命女性の前では、あえて自分を大きく見せようとしません。「すごいでしょ？」よりも「どう思う？」と、あなたの意見を求めます。自慢話を控えるのは、マウントを取りたいわけじゃなく「