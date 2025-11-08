東京都の京王井の頭線井の頭公園駅付近で発生した火災で枕木に燃え移ったとみられる線路＝8日午前11時29分（共同通信社ヘリから）8日午前7時50分ごろ、東京都三鷹市の京王井の頭線井の頭公園駅付近で通行人から「工事現場が燃えている」と119番があった。警視庁などによると、近くの工事現場から出火し、線路の枕木に燃え移ったとみられる。井の頭線は一部区間で運転を見合わせ、約14時間後に再開した。416本に運休や遅れが出て