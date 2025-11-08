フィギュアスケート男子で２０２２年北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、初陣の反省を次なる戦いにつなげる構えだ。グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）の男子フリーでは１８８・６６点をマーク。合計２８７・２４点で、皇帝と称されたエフゲニー・プルシェンコ（ロシア）以来となる３連覇を果たした。２本目の４回転トーループで転倒したが、そ