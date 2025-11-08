ノア８日の後楽園ホール大会でＧＨＣヘビー級王座戦が行われ、挑戦者のＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３２）が王者のＫＥＮＴＡ（４４）を撃破し、第４９代新王者に輝いた。稲村はＷＷＥ・ＮＸＴでの海外武者修行を経て１０月１１日の両国大会で凱旋帰国しＫＥＮＴＡへ挑戦表明。この日の決戦が決定した。稲村は序盤から闘志あふれるパワーファイトを展開。豪快なスロイダーを何度も連発するなど優位を築く。し