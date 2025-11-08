昭和8年（1933年）竣工の元清水小学校を改修した【ザ･ホテル青龍 京都清水】。教室を改装した客室や、増築部分の客室はもちろん、スイートルームや八坂の塔を間近に見られるテラス付きの客室など、多彩な間取りのゲストルームを用意。ここでは京都の眺望が素晴らしい137平米の「パノラミックスイート」を紹介します。｜抜群の眺望を誇るホテル屈指の客室増築棟にある「パノラミックスイート」は京都のパノラマビューを満喫できるシ