メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県熊野市の「丸山千枚田」で、新米がとれたことを祝う収穫祭が行われました。 熊野市紀和町の「丸山千枚田」は、保存活動として「オーナー制度」を導入していて、年会費を払うことで田植えや稲刈りなどを体験することができます。 8日は、新米が取れたことを記念する収穫祭が、熊野市紀和Ｂ＆Ｇ海洋センターで行われ、全国から棚田のオーナーやその家族