俳優の板垣李光人さん（23）が8日、自身が手がけた初の絵本のイベントに登場。集まった報道陣に向けて絵本の読み聞かせを行いました。板垣さんが作・絵を手がけた絵本『ボクのいろ』は、デジタルで発表した作品を加筆修正し、描き下ろしを加えたもの。“自分らしさ”をテーマに、真っ白なからだをもつ不思議な生き物・ヌルが、さまざまな出会いを経て自分の色を探していく物語です。■初の絵本『ボクのいろ』の読み聞かせイベント