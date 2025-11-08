9人組グループ・超特急が7日、ライブ＆ドキュメンタリー映画の公開初日舞台挨拶に登場。メンバーたちが撮影の裏話を明かしました。映画『超特急 The Movie RE:VE』は、6月から4 都市で計8公演行われ、約10万人を動員したアリーナツアーの裏側に密着した作品。パフォーマンスだけでなく、セットリストに込めた思いや、入念な準備の様子のほか、メンバーたちの苦悩や葛藤、グループへの熱い思いを語ったインタビューも収められていま