未来的な美と静寂のコラボ『「王道ツインテール×ニーハイがとにかくビジュ最強…！」イギリス人美女コスプレイヤー・ソフィー《伝統的なメイド服ショット》に注目殺到』が大きな話題となったソフィーがインスタグラムを更新。スマートフォン向け人気ゲーム『勝利の女神：NIKKE』に登場するキャラクター「リバーレリオ」のコスプレを披露し、その独特の近未来的デザインと儚げな表情を見事に再現したショットが、ファンの間で注目