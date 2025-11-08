沿線火災の影響で一部の区間で運転を見合わせていた京王井の頭線が、午後9時50分ごろに運転を再開しました。けさ、三鷹市井の頭の京王井の頭線の沿線で火災があり、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、工事現場の発電機などが燃えたほか、近くを走る京王井の頭線の線路の枕木に燃え移りました。京王電鉄によりますと、この火災の影響で、井の頭線は吉祥寺と富士見ヶ丘の間の上下線で14時間にわたり運転を見合わせていました