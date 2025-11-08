2004年10月23日に発生した中越地震。震度6強を観測し、大きな被害を受けた旧山古志村は全村避難を余儀なくされました。当時中学2年生で被災した少女はいま、故郷・山古志で看護師として働いています。復興とともに芽生えた「誰かを支える仕事がしたい」という思い。過疎化が進む山古志地域で住民に寄り添いながら命と向き合い続けています。 山古志にある診療所 長岡市山古志地区にある診療所。診療は週に2日。地域住民にとっ