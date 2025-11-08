◇第50回社会人野球日本選手権大会2回戦ヤマハ10―4JR東海（2025年11月8日京セラドーム）ヤマハが終盤の猛攻でJR東海を突き放し、19年以来の8強進出を果たした。「3番・遊撃」で出場した相羽寛太は初回に先制犠飛を放つと、4回無死二塁では左中間へ勝ち越しの決勝二塁打。「ストレートをしっかりつぶして低いライナーが打てた」と日頃の取り組みの成果を示した。3―1の7回2死満塁では、左越えへ走者一掃の二塁打を放ち計