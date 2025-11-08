【ベレン＝大月美佳】ブラジル北部ベレンで開かれていた国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）の首脳級会合は７日、議長国ブラジルが、温室効果ガスの排出量を企業などが取引する各国・地域の炭素市場の統合を目指す有志連合の発足を宣言し、閉幕した。有志連合には、欧州連合（ＥＵ）のほか、中国など１０か国が参加を表明した。世界銀行によると、排出量を金額に換算して企業などに負担させる「カーボンプ